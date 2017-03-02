После матча с «Лас-Пальмасом» машина Криштиану Роналду проехала на красный свет

Курьезный случай произошел в Мадриде. Участником событий стал нападающий «Реала» Криштиану Роналду.

Через несколько минут после завершения игры Ла Лиги с «Лас-Пальмасом» 32-летний португалец не остановился на красный свет светофора. Футболист продолжил поездку на машине со своей девушкой Джорджиной Родригес. По некоторым данным, рядом с местом нарушения ПДД находились полицейские. Однако стражи порядка не посчитали нужным задержать автомобиль.

Напомним, встреча «сливочных» и «Лас-Пальмаса» завершилась результативной ничьей — 3:3. Дубль Роналду спас команду Зинедина Зидана от поражения.

Фото: Global Look Press

Источник: AS