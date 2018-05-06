«Порту» в 28-й раз стал чемпионом Португалии

Чемпионом Португалии в сезоне-2017/18 стал «Порту». «Драконы» опережают преследователей на 4 очка за тур до окончания чемпионата и имеют игру в запасе.

«Бенфика» сыграла вничью со «Спортингом» (0:0) в 33-м туре чемпионата Португалии.

Этот результат сделал «Порту» недосягаемым для конкурентов. Команда Сержиу Консейсау имеет отрыв в 4 очка и игру в запасе за тур до окончания чемпионата.

«Порту» выиграл внутреннее первенство в 28-й раз в своей истории. Последний раз – в сезоне-2012/13.

Рекордсменом страны является «Бенфика» (36 титулов), а тройку замыкает «Спортинг» (18). По разу чемпионами были «Белененсиш» (1945/46) и «Боавишта (2000/01).

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Порту»