Порноактриса готова заняться сексом со всеми членами сборной России в случае их победы на Кубке конфедераций

Порноактриса Алина Henessy готова заняться сексом со всем штабом сборной России. Это произойдет в случае победы национальной команды на Кубке конфедераций.

«Если Россия выиграет Кубок конфедераций, я обещаю самый масштабный гэнг-бэнг в моей карьере со всеми победителями Кубка конфедераций одновременно.

Парни, есть смысл очень постараться», — заявила актриса.

После двух туров группового этапа команда Станислава Черчесова идет на третьем месте, набрав 3 очка. В завтрашнем матче с Мексикой России нужна только победа, чтобы выйти в полуфинал турнира.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: YouTube-канал Ставка ТВ