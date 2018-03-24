Поражение сборной России, неудержимый Пике. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 23 марта.
1. Контрольный матч. Сборная России потерпела разгромное поражение от Бразилии.
Рассказываем, как это было.
2. Златан Ибрагимович подтвердил переход в «Гэлакси», выложив видео со львом.
Предполагаемая зарплата Ибры в США – 1,5 млн долларов в год.
3. Дмитрий Рыболовлев может продать «Монако» и купить «Милан».
За французский клуб миллиардер может получить 500 млн евро.
4. Агент встречался с Неймаром, чтобы передать информацию от руководителей «Реала» и узнать требования игрока.
Игрок может переехать в Мадрид уже этим летом.
5. Жерар Пике создал чат для футболистов «Барселоны» и «Реала», в котором они пишут друг другу гадости.
На самом деле, они неплохо ладят.
Фото: Сергей Дроняев