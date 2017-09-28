Поражение ЦСКА от «МЮ», зеленый свет для Константина Рауша, травма Бенджамена Менди. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 27 сентября.
1. Лига чемпионов 2-й тур. ЦСКА дома проиграл «Манчестер Юнайтед»
Результаты других матчей игрового дня
2. Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка России
Стали известны хозяева полей в матчах на Кубок
3. УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении болельщиков «Спартака»
Ранее красно-белые уже были оштрафованы на 60 тысяч евро и лишены гостевого сектора на матч с «Севильей».
4. Бенджамен Менди может пропустить весь сезон из-за травмы
Француз серьезно повредил колено и ждет результатов медобследования
5. ФИФА разрешила Константину Раушу выступать за сборную России
РФС получила на этот счет официальное письмо
Фото: Сергей Дроняев