Поражение ЦСКА от «МЮ», зеленый свет для Константина Рауша, травма Бенджамена Менди. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 27 сентября.

1. Лига чемпионов 2-й тур. ЦСКА дома проиграл «Манчестер Юнайтед»

Результаты других матчей игрового дня

2. Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка России

Стали известны хозяева полей в матчах на Кубок

3. УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении болельщиков «Спартака»

Ранее красно-белые уже были оштрафованы на 60 тысяч евро и лишены гостевого сектора на матч с «Севильей».

4. Бенджамен Менди может пропустить весь сезон из-за травмы

Француз серьезно повредил колено и ждет результатов медобследования

5. ФИФА разрешила Константину Раушу выступать за сборную России

РФС получила на этот счет официальное письмо

Фото: Сергей Дроняев

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