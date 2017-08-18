Полузащитник «Халла» Маркус Хенриксен выбыл на два месяца из-за травмы

Команда Леонида Слуцкого продолжает терять важных игроков из-за травм. Очередным выбывшим из строя стал норвежец Маркус Хенриксен.

Главный тренер «Халла» рассказал, что Хенриксен получил повреждение в матче 3-го тура Чемпионшипа с «Вулверхэмптоном», который завершился со счетом 3:2 в пользу «волков».

«Маркус Хенриксен выбыл из строя на 4-6 недель. У него травма ноги», – сообщил Слуцкий. Напомним, что в той же игре команда лишилась своего лучшего форварда Абеля Эрнандеса: он повредил ахилл и сможет выйти на поле лишь в феврале.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный твиттер ФК «Халл Сити»

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