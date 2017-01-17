Полузащитник сборной Белоруссии Михаил Сиваков продолжит карьеру в РФПЛ

После выхода «Зари» из отпуска главный тренер Юрий Вернидуб заявил, что Михаил Сиваков не явился в расположение команды и уже, наверное, нашел себе новый клуб.
По имеющейся информации, белорусский полузащитник намерен переехать в Россию, отправляясь на зарубежные сборы с одним из клубов российской футбольной премьер-лиги.
Пока же ни один российский клуб не подтвердил факт наличия Сивакова в своем тренировочном лагере. Однако по имеющейся информации, сейчас белорус пытается зарекомендовать себя в команде, которая отправилась на зарубежные сборы в минувший уик-энд (14-15 января).
Михаил Сиваков выступал за луганскую «Зарю» с лета 2015 года, проведя 43 матча в УПЛ и Кубке Украины и отметившись 3 голами. Кроме этого на счету Михаила 5 матчей в групповом этапе Лиги Европы сезона 2016/17. Ранее, в 2014 году, Сиваков защищал цвета другой украинской команды — одесского «Черноморца».
Михаил Сиваков является бронзовым призером молодежного чемпионата Европы 2011 года в составе сборной Белоруссии.
Фото: Global Look Press
Источник: Sport Arena