Полузащитник сборной Белоруссии Михаил Сиваков продолжит карьеру в РФПЛ

Белорусский полузащитник Михаил Сиваков покинет луганскую «Зарю» ради продолжения карьеры в российской футбольной премьер-лиге. В ближайшее время он отправится на зимние сборы, где будет просмотрен потенциальным новым клубом.

После выхода «Зари» из отпуска главный тренер Юрий Вернидуб заявил, что Михаил Сиваков не явился в расположение команды и уже, наверное, нашел себе новый клуб.

По имеющейся информации, белорусский полузащитник намерен переехать в Россию, отправляясь на зарубежные сборы с одним из клубов российской футбольной премьер-лиги.

Пока же ни один российский клуб не подтвердил факт наличия Сивакова в своем тренировочном лагере. Однако по имеющейся информации, сейчас белорус пытается зарекомендовать себя в команде, которая отправилась на зарубежные сборы в минувший уик-энд (14-15 января).

Михаил Сиваков выступал за луганскую «Зарю» с лета 2015 года, проведя 43 матча в УПЛ и Кубке Украины и отметившись 3 голами. Кроме этого на счету Михаила 5 матчей в групповом этапе Лиги Европы сезона 2016/17. Ранее, в 2014 году, Сиваков защищал цвета другой украинской команды — одесского «Черноморца».

Михаил Сиваков является бронзовым призером молодежного чемпионата Европы 2011 года в составе сборной Белоруссии.