Полузащитник ПСВ Дэйви Проппер не перейдет в «Зенит»

ПСВ прокомментировал информацию о возможном переходе 25-летнего полузащитника Дэйви Преппера в «Зенит». Траснфера не будет

«Вчера мы действительно получили предложение от «Зенита» о приобретении нашего игрока. Однако наш клуб его не принял. Преппер остается в ПСВ» , — заявил пресс-атташе

Ранее сообщалось, что клубы уже провели переговоры по трансферу и согласовали сделку.

Стоит отметить, что зенитовцы не впервые проявили интерес к хавбеку.

Некоторое время назад они уже пытались купить Преппера. Несколько месяцев назад в одном из интервью Дэйви рассказывал о том, что его звал один из российских клубов. Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Эскпресс