Полузащитник ПСВ Дэйви Проппер не перейдет в «Зенит»

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

ПСВ прокомментировал  информацию о возможном переходе 25-летнего полузащитника Дэйви Преппера в «Зенит». Траснфера не будет

«Вчера мы действительно получили предложение от «Зенита» о приобретении нашего игрока. Однако наш клуб его не принял. Преппер остается в ПСВ» , — заявил пресс-атташе

 Ранее сообщалось, что клубы уже провели переговоры по трансферу и согласовали сделку.

Стоит отметить, что зенитовцы не впервые проявили интерес к хавбеку.
Некоторое время назад они уже пытались купить Преппера. Несколько месяцев назад в одном из интервью Дэйви рассказывал о том, что его звал один из российских клубов.

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Эскпресс

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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