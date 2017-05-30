Полузащитник «Ниццы» Жан-Микаэль Сери может перейти в «Барселону»

«Барселона» намерена усилить линию полузащиты в ближайшее трансферное окно. Каталонский клуб заинтересован в полузащитнике «Ницце» Жан-Микаэле Сери.

Главной целью «Барселоны» является полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти, но трансфер итальянца будет крайне тяжело осуществить из-за высокой стоимости игрока и ряда других факторов. В качестве альтернативы Верратти в «Барселоне» рассматривают хавбэка «Ниццы» Жан-Микаэль Сери.

25-летний уроженец Кот-д’Ивуара устраивает каталонцев по всем игровым параметром и является для них доступным по цене. Сумма трансфера оценивается в 12 миллионов евро.

В течении сезона-2016/17 Сери провел в составе «Ниццы» 39 матчей в которых отметился 7 голами и 10 голевыми передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo