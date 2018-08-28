Полузащитник «Баварии» Себастьян Руди перешел в «Шальке»

Автор: Евгений Морозов 0

Полузащитник «Баварии» Себастьян Руди продолжит карьеру в «Шальке». Соглашение 28-летнего игрока с новым клубом рассчитано до 2022 года.

Выступать Руди в «Шальке» будет под 13-м номером.

Руди перешел в «Баварию» в январе 2017 года из «Хоффенхайма». В чемпионате Германии-2017/18 он провел за мюнхенский клуб 25 матчей, забил один гол и сделал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера может составить 20 миллионов евро.

Фото: официальный сайт «Шальке»
Источник: официальный сайт «Шальке»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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