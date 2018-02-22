Полоз был включен в трансфер Смолова, но «Краснодар» ответил отказом

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Федор Смолов и Gillette

Комментатор и корреспондент Нобель Арустамян рассказал, что «Зенит» пытался подписать форварда «Краснодара» Федора Смолова в заключительные дни трансферного окна. Но «быки» ответили отказом.

«Еще одна легкая попытка была в эти дни со стороны «Зенита» прощупать – готов ли Смолов к переезду. «Зенит» был готов рассмотреть вариант с трансфером, при этом в сделку собирался включить уже другого своего футболиста – Полоза, который пока, к сожалению, не основной в «Зените».

Но снова – отказ. Потому что и игрок решил остаться в Краснодаре, и сам «Краснодар» уже окончательно решил, что не расстается с игроком до лета.

А летом всякое может быть, в том числе и «Зенит», хотя мы знаем, что Смолов больше настроен на Европу, особенно после чемпионата мира», – сказал Нобель Арустамян.

Фото: Global Look Press
Источник: Нобель Арустамян. Секретные материалы

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