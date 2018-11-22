Полиция провела обыски у фанатов «Спартака», Гвардиола получил предупреждение от FA. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 21 ноября.
1. Клубы Бундеслиги договорились об отмене матчей по понедельникам
Фанаты добились своего.
2. Полиция провела обыски у фанатов «Спартака»
И задержала лидера «Гладиаторов» из-за драки с болельщиками ЦСКА.
3. КДК назначил переигровку матча ПФЛ
В связи с неправомерным участием футболиста.
4. Хосеп Гвардиола получил предупреждение от FA
Гвардиоле задали вопрос, что он думает о назначении местного арбитра.
5. Дмитрию Аленичеву вернули права
Об этом заявил агент Александр Маньяков.
Фото: Global Look Press