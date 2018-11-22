Полиция провела обыски у фанатов «Спартака», Гвардиола получил предупреждение от FA. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 21 ноября.

1. Клубы Бундеслиги договорились об отмене матчей по понедельникам

Фанаты добились своего.

2. Полиция провела обыски у фанатов «Спартака»

И задержала лидера «Гладиаторов» из-за драки с болельщиками ЦСКА.

3. КДК назначил переигровку матча ПФЛ

В связи с неправомерным участием футболиста.

4. Хосеп Гвардиола получил предупреждение от FA

Гвардиоле задали вопрос, что он думает о назначении местного арбитра.

5. Дмитрию Аленичеву вернули права

Об этом заявил агент Александр Маньяков.

Фото: Global Look Press

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