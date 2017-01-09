Полиция ищет пропавшего без вести директора по маркетингу «Гамбурга»

В одном из клубов немецкой Бундеслиги произошел скандальный случай. Об этом сообщают европейские СМИ.

На днях было объявлено о пропаже без вести директора по маркетингу «Гамбурга» Тимо Крауса. Инцидент произошел 7 января. Как сообщается, в этот день Краус заказал такси в один из пивных ресторанов, где проводил вечер с коллегами. Однако домой мужчина не приехал.

На следующее утро был найден телефон топ-менеджера. Полиция немецкого Гамбурга продолжает поиски.

Фото: Официальный сайт ФК «Гамбург»