Полиция ищет пропавшего без вести директора по маркетингу «Гамбурга»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

В одном из клубов немецкой Бундеслиги произошел скандальный случай. Об этом сообщают европейские СМИ.

На днях было объявлено о пропаже без вести директора по маркетингу «Гамбурга» Тимо Крауса. Инцидент произошел 7 января. Как сообщается, в этот день Краус заказал такси в один из пивных ресторанов, где проводил вечер с коллегами. Однако домой мужчина не приехал.

На следующее утро был найден телефон топ-менеджера. Полиция немецкого Гамбурга продолжает поиски.

Фото: Официальный сайт ФК «Гамбург»

Источник: Die Welt

 

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Дмитрий Темников
http://vk.com/id154838154

Читайте по теме

Томас Мюллер: «Костяк «Баварии» должны составлять немцы»

Гвардиола не пригласит в «Манчестер Сити» никого из «Баварии»

Перед матчем с «Арминией» неизвестный выстрелил в лобовое стекло автобуса «Герты»

Добавить комментарий

Войти с помощью: 