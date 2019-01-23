Полиция Гернси склоняется к варианту, что Эмилиано Сала и пилот могли воспользоваться спасательным плотом

Полиция Нормандского острова Гернси прорабатывает версию, по которой нападающий Эмилиано Сала и пилот с пропавшего самолета могли воспользоваться спасательным плотом. В понедельник вечером частный самолет с футболистом на борту вылетел из Франции в Уэльс, но исчез с радаров, не достигнув места назначения.

Поисковая операция длится вторые сутки.

В конце прошлой недели аргентинец перешел из «Нанта» в «Кардифф».

«Мы ищем, основываясь на четырех предположениях:

1. Они приземлились в другом месте, но не вышли на связь.

2. Они приземлились на воду, их подобрал проходящий корабль, но они не вышли на связь.

3. Они приземлились на воду и воспользовались спасательным плотом, который, как мы знаем, находился на борту самолета.

4. Самолет развалился при столкновении с водой, оставив их в море.

Приоритет нашей области поиска сводится к варианту со спасательным плотом», – говорится в твиттере полиции Гернси.

«Кардифф» приобрел аргентинца за 20 миллионов евро, что стало самым дорогим трансфером в истории клуба. В этом сезоне Сала провел за «Нант» 21 матч, забил 13 голов и сделал две результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Твиттер полиции Гернси