Победа имени Депая, голевые страдания Роналду, мирный расход «Интера» и «Ромы». Главные события уик-энда в футбольной Европе

Криштиану Роналду страдает из-за собственного гола, безумная развязка в матче «Лион» — «ПСЖ», добытая на последних минутах ничья «Интера». Еженедельник «Футбол» подводит итоги самых топовых матчей в Европе на прошедших выходных.

1. «Реал» уничтожает, Роналду «разбит». В нынешнем сезоне у мадридцев редко получается громить своих соперников. Но «Депортиво» от «сливочных» досталось: 7 голов — столько игроки «Реала» не забивали с прошлого сезона. А Криштиану Роналду настолько старался забить мяч, из-за чего и рассек себе голову.

2. Чувствуйте себя, как дома. «Барселона» также разгромила своего соперника, только безответную пятерку в ворота «Бетиса» каталонцы наколотили в гостях. Только посмотрите, что дуэт Месси-Суарес сделал с андалусийцами во втором тайме.

3. «Лион», что ты делаешь! Открытие счета на 2-й минуте, удаление Дани Алвеса, шикарный гол Депая на 92-й минуте — в таком драматическом матче «львы» сумели нанести второе поражение «ПСЖ» в текущем розыгрыше Лиги 1.

4. «Интер»: история одного спасения. Миланцы пропустили еще в первом тайме, из-за чего римский клуб слишком рано стал играть по счету. Если бы игроки Спаллети реализовали несколько многочисленных опасных атак, то могли бы и на победу рассчитывать. Хотя, смотрите сами

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press

Видео: официальный YouTube-канал Ла Лиги, официальный YouTube-канал Матч ТВ , Football Highlites & Goals