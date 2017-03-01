По решению суда, Евгений Гинер обязан выплатить внушительную компенсацию

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

Евгений Гинер

Мосгорсуд признал законным взыскание 100 миллионов долларов с президента ЦСКА Евгения Гинера. Иск Альфа-банка был удовлетворен.

«Апелляционная жалоба Гинера на постановление Мещанского суда Москвы от 14 июня 2016 года, которым его обязали выплатить в общей сложности более 99 миллионов долларов, оставлена без удовлетворения», – сообщил представитель суда.

Таким образом, решение о взыскании с Гинера задолженности по кредитному договору, неуплаченных процентов и неустойки вступило в законную силу.

Фото: Global Look Press

Источник: Sports.ru

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Владимир Шевелев

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