Питерский «Зенит» претендует на исландского форварда

«Зенит» планирует летом приобрести нападающего «Маккаби» из Тель-Авива Видара Кьяртанссона. Клубы уже начали переговоры о возможном трансфере 27-летнего форварда.

Исландский футболист привлек интерес «Зенита» в матчах Лиги Европы, когда «Маккаби» дважды встречался с петербуржцами на групповом этапе – в одном из матчей Кьяртанссон забил гол.

«Видар счастлив в «Маккаби». Сейчас он лучший бомбардир чемпионата Израиля. То же самое было и в Исландии, и в Норвегии, и в Швеции. Но ничего исключать нельзя», — заявил агент футболиста Олафур Гардарссон.

В текущем сезоне Видар Кьяртанссон провел за «Маккаби» 23 игры в чемпионате и забил 15 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт день за днем»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»