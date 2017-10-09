Питера Крауча внесли в Книгу рекордов Гиннеса за рекордное число голов головой в АПЛ

Автор: Евгений Морозов 0

Нападающий «Сток Сити» Питер Крауч будет включен в издание Книги рекордов Гиннесса 2018 года. 36-летний форвард будет отмечен за рекордное число забитых мячей головой в английской премьер-лиге – 51.

Этого ему удалось добиться в составах шести разных клубов: «Астон Виллы», «Саутгемптона», «Ливерпуля», «Портсмута», «Тоттенхэма» и «Стока».

В мае 2015 года Крауч побил предыдущий рекорд АПЛ, который принадлежал Алану Ширеру (46 голов головой в лиге).

«Классные ощущения! Быть рекордсменом, а особенно в АПЛ, само по себе круто. Я очень горжусь», – признался Крауч/

Фото: Global Look Press
ИсточникSky Sports

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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