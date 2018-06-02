ПФЛ подвела итоги сезона и наградила победителей

В Москве состоялись Общее собрание Членов Профессиональной футбольной Лиги и торжественный вечер, на котором были подведены итоги спортивного сезона-2017/18.

На Общем собрании, прошедшем под председательством президента Ассоциации «Профессиональная футбольная Лига» Андрея Соколова, были утверждены спортивно-технические результаты ФОНБЕТ – Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ спортивного сезона 2017–2018 гг. и изменения в составе Членов Ассоциации «ПФЛ». Были проведены довыборы в Совет Ассоциации «ПФЛ» и утверждены их итоги. В состав коллегиального органа управления организации доизбран: Сергей Юрьевич Новиков, президент ФК «Иртыш» (Омск). Также было принято решение считать приоритетной задачей деятельности Ассоциации «ПФЛ» и футбольных клубов – Членов ПФЛ участие в реализации Общенациональной стратегии развития футбола в Российской Федерации.

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На торжественном вечере, посвященном итогам спортивного сезона 2017-2018 годов, состоялось чествование победителей, призеров и лауреатов.

Призеры ФОНБЕТ – Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ сезона 2017-2018

Группа «Запад». 1. «Чертаново» Москва. 2. «Текстильщик» Иваново. 3. «Локомотив-Казанка» Москва

Группа «Центр». 1. «Арарат» Москва. 2. «Энергомаш» Белгород. 3. «Рязань»

Группа «Юг». 1. «Армавир». 2. «Афипс» Афипский. 3. «Чайка» Песчанокопское

Группа «Урал-Приволжье». 1. «Мордовия» Саранск. 2. «Челябинск». 3. «Сызрань 2003»

Группа «Восток». 1. «Сахалин» Южно-Сахалинск. 2. «Смена» Комсомольск-на-Амуре. 3. «Динамо-Барнаул»

Лауреаты сезона

Лучшие игроки

Группа «Запад» – Антон Зиньковский («Чертаново» Москва)

Группа «Центр» – Роман Павлюченко («Арарат» Москва)

Группа «Юг» – Илья Белоус («Афипс» Афипский, «Краснодар-2»)

Группа «Урал-Приволжье» – Руслан Мухаметшин («Мордовия» Саранск)

Группа «Восток» – Богдан Карюкин («Динамо-Барнаул»)

Лучшие бомбардиры

Группа «Запад» – Антон Зиньковский («Чертаново» Москва)

Группа «Центр» – Иван Сергеев («Строгино» Москва)

Группа «Юг» – Артем Геворкян («Афипс» Афипский)

Группа «Урал-Приволжье» – Сергей Игнатьев («Челябинск»)

Группа «Восток» – Александр Гаглоев («Сахалин» Южно-Сахалинск)

Лучшие тренеры

Группа «Запад» – Игорь Осинькин («Чертаново» Москва)

Группа «Центр» – Виктор Навоченко («Энергомаш» Белгород)

Группа «Юг» – Александр Сторожук («Афипс» Афипский)

Группа «Урал-Приволжье» – Марат Мустафин («Мордовия» Саранск)

Группа «Восток» – Константин Дзуцев («Чита»)

Лауреаты премии «За активность в реализации социальных акций»

«Армавир»

«Коломна»

«Металлург» (Липецк)

«Торпедо-Владимир»

ПФЛ провела акцию «Страна, живи футболом!»

Лауреаты премии «За высокий уровень организации трансляций матчей»

«Армавир»

«Афипс» (Афипский)

«Велес» (Москва)

«Динамо-Санкт-Петербург-2»

«Долгопрудный»

«КАМАЗ» (Набережные Челны)

«Краснодар-2»

«Локомотив-Казанка» (Москва)

«Луки-Энергия» (Великие Луки)

«Оренбург-2»

«Текстильщик» (Иваново)

«Урал-2» (Екатеринбург)

«Чертаново» (Москва)

«Энергомаш» (Белгород)

Лауреатами учрежденной в 2005 году Профессиональной футбольной Лигой премии имени Дмитрия Пасынского «За большой вклад в развитие спортивной журналистики и популяризацию футбола» стали издательский дом «Спорт-Экспресс», спортивная редакция информационного агентства России «ТАСС» и интернет-портал «Чемпионат».

Накануне Общего собрания и торжественного вечера прошел дружеский турнир с участием руководителей и представителей футбольных клубов и администрации ПФЛ.

Источник: ПФЛ

Фото: ПФЛ, инстаграм «Чертаново», ФК «Армавир»

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