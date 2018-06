ПФЛ подвела итоги сезона и наградила победителей

Профессиональная футбольная лига подвела итоги сезона 2017/18: у ФК «Чертаново» 5 призов😈 ⠀ 1 июня в Москве в гостиничном комплексе «Измайлово» состоялись общее собрание членов ПФЛ и торжественный вечер, на котором были подведены итоги сезона-2017/18. В рамках мероприятия были утверждены спортивно-технические результаты первенства, а также состоялась церемония чествования победителей, призеров и лауреатов сезона. ⠀ Главным героем вечера стал чемпион зоны «Запад» – футбольному клубу «Чертаново» досталось сразу 5 (пять!) призов: – во-первых, спортивный директор нашего клуба Сергей Хабаров получил и бережно доставил в клубный музей чемпионский кубок за победу в турнире; – во-вторых, Игорь Осинькин был признан лучшим главным тренером сезона в зоне «Запад»; – в-третьих, Антон Зиньковский был признан лучшим игроком сезона в зоне «Запад»; – в-четвертых, Зиньковский получил приз и как лучший бомбардир турнира; – в-пятых, чертановцы получили традиционный (пусть это и прозвучит нескромно), уже четвертый для себя приз за «За высокий уровень организации видеотрансляций матчей». #фкчертаново #пфл #футбол

