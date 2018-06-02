ПФЛ подвела итоги сезона и наградила победителей

В Москве состоялись Общее собрание Членов Профессиональной футбольной Лиги и торжественный вечер, на котором были подведены итоги спортивного сезона-2017/18.
На Общем собрании, прошедшем под председательством президента Ассоциации «Профессиональная футбольная Лига» Андрея Соколова, были утверждены спортивно-технические результаты ФОНБЕТ – Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ спортивного сезона 2017–2018 гг. и изменения в составе Членов Ассоциации «ПФЛ». Были проведены довыборы в Совет Ассоциации «ПФЛ» и утверждены их итоги. В состав коллегиального органа управления организации доизбран: Сергей Юрьевич Новиков, президент ФК «Иртыш» (Омск). Также было принято решение считать приоритетной задачей деятельности Ассоциации «ПФЛ» и футбольных клубов – Членов ПФЛ участие в реализации Общенациональной стратегии развития футбола в Российской Федерации.
Николай Акелькин: «Лучше, когда клуб опережает в развитии команду, а не наоборот»
На торжественном вечере, посвященном итогам спортивного сезона 2017-2018 годов, состоялось чествование победителей, призеров и лауреатов.
Призеры ФОНБЕТ – Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ сезона 2017-2018
Группа «Запад». 1. «Чертаново» Москва. 2. «Текстильщик» Иваново. 3. «Локомотив-Казанка» Москва
Группа «Центр». 1. «Арарат» Москва. 2. «Энергомаш» Белгород. 3. «Рязань»
Группа «Юг». 1. «Армавир». 2. «Афипс» Афипский. 3. «Чайка» Песчанокопское
Группа «Урал-Приволжье». 1. «Мордовия» Саранск. 2. «Челябинск». 3. «Сызрань 2003»
Группа «Восток». 1. «Сахалин» Южно-Сахалинск. 2. «Смена» Комсомольск-на-Амуре. 3. «Динамо-Барнаул»
Профессиональная футбольная лига подвела итоги сезона 2017/18: у ФК «Чертаново» 5 призов😈 ⠀ 1 июня в Москве в гостиничном комплексе «Измайлово» состоялись общее собрание членов ПФЛ и торжественный вечер, на котором были подведены итоги сезона-2017/18. В рамках мероприятия были утверждены спортивно-технические результаты первенства, а также состоялась церемония чествования победителей, призеров и лауреатов сезона. ⠀ Главным героем вечера стал чемпион зоны «Запад» – футбольному клубу «Чертаново» досталось сразу 5 (пять!) призов: – во-первых, спортивный директор нашего клуба Сергей Хабаров получил и бережно доставил в клубный музей чемпионский кубок за победу в турнире; – во-вторых, Игорь Осинькин был признан лучшим главным тренером сезона в зоне «Запад»; – в-третьих, Антон Зиньковский был признан лучшим игроком сезона в зоне «Запад»; – в-четвертых, Зиньковский получил приз и как лучший бомбардир турнира; – в-пятых, чертановцы получили традиционный (пусть это и прозвучит нескромно), уже четвертый для себя приз за «За высокий уровень организации видеотрансляций матчей». #фкчертаново #пфл #футбол
Лауреаты сезона
Лучшие игроки
Группа «Запад» – Антон Зиньковский («Чертаново» Москва)
Группа «Центр» – Роман Павлюченко («Арарат» Москва)
Группа «Юг» – Илья Белоус («Афипс» Афипский, «Краснодар-2»)
Группа «Урал-Приволжье» – Руслан Мухаметшин («Мордовия» Саранск)
Группа «Восток» – Богдан Карюкин («Динамо-Барнаул»)
Лучшие бомбардиры
Группа «Запад» – Антон Зиньковский («Чертаново» Москва)
Группа «Центр» – Иван Сергеев («Строгино» Москва)
Группа «Юг» – Артем Геворкян («Афипс» Афипский)
Группа «Урал-Приволжье» – Сергей Игнатьев («Челябинск»)
Группа «Восток» – Александр Гаглоев («Сахалин» Южно-Сахалинск)
Лучшие тренеры
Группа «Запад» – Игорь Осинькин («Чертаново» Москва)
Группа «Центр» – Виктор Навоченко («Энергомаш» Белгород)
Группа «Юг» – Александр Сторожук («Афипс» Афипский)
Группа «Урал-Приволжье» – Марат Мустафин («Мордовия» Саранск)
Группа «Восток» – Константин Дзуцев («Чита»)
Лауреаты премии «За активность в реализации социальных акций»
«Армавир»
«Коломна»
«Металлург» (Липецк)
«Торпедо-Владимир»
ПФЛ провела акцию «Страна, живи футболом!»
Лауреаты премии «За высокий уровень организации трансляций матчей»
«Армавир»
«Афипс» (Афипский)
«Велес» (Москва)
«Динамо-Санкт-Петербург-2»
«Долгопрудный»
«КАМАЗ» (Набережные Челны)
«Краснодар-2»
«Локомотив-Казанка» (Москва)
«Луки-Энергия» (Великие Луки)
«Оренбург-2»
«Текстильщик» (Иваново)
«Урал-2» (Екатеринбург)
«Чертаново» (Москва)
«Энергомаш» (Белгород)
Лауреатами учрежденной в 2005 году Профессиональной футбольной Лигой премии имени Дмитрия Пасынского «За большой вклад в развитие спортивной журналистики и популяризацию футбола» стали издательский дом «Спорт-Экспресс», спортивная редакция информационного агентства России «ТАСС» и интернет-портал «Чемпионат».
Накануне Общего собрания и торжественного вечера прошел дружеский турнир с участием руководителей и представителей футбольных клубов и администрации ПФЛ.
Источник: ПФЛ
Фото: ПФЛ, инстаграм «Чертаново», ФК «Армавир»