ПФЛ.18-й тур. «Чертаново» сыграл вничью с «Сатурном», «Торпедо» разгромил «Зенит» и другие результаты

Центральный матч зоны центр между «Чертаново» и «Сатурном» завершился нулевой ничьей. Хозяева дважды получали удаление по ходу игры.

Таким образом, «Сатурн» прервал свою победную серию и не смог подняться на вершину турнирной таблицы.

Также сегодня были сыграны и другие матчи, трансляции которых проводились на нашем сайте:

«Торпедо» (Москва) – «Зенит» (Пенза) — 4:0

1:0 — Уридия (18), 2:0 — Дворецков (45), 3:0 — Гонежуков (50), 4:0 — Миносян (78).



«Афипс» (п. Афипский) — СКА (Ростов-на-Дону) — 2:0

1:0 — Демченко (31, с пенальти) 2:0 — Хамоянов (35)

«Дружба» (Майкоп) – «Ротор» (Волгоград) — 0:1

0:1 — Жданов (72)

«Динамо» (Санкт-Петербург) – «Псков-747» — 2:0

1:0 — Кулишев (36, с пенальти), 2:0 — Козлов (68)

Прямые трансляции матчей ПФЛ сморите на сайте ftbl.ru.



Фото: ФК «Сатурн»

Источник: Еженедельник «Футбол»