Петр Порошенко назвал ситуацию вокруг Романа Зозули спланированной кампанией со стороны РФ

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с премьером Испании Мариано Рахоем ситуацию вокруг украинского футболиста Романа Зозули. Порошенко поблагодарил правительство Испании за поддержку.

«Ситуация с Романом Зозулей является результатом тщательно спланированной пропагандистской кампании в духе гибридной войны России против Украины», — процитировал президента Украины пресс-секретарь Святослав Цеголко.

Напомним, что ФИФА разрешила форварду перейти в любой клуб из чемпионата, который начинается в 2017 году, несмотря на превышение лимита переходов в течении одного сезона.

Фото: Global Look Press

Источник: страница Святослава Цеголко в Фейсбуке