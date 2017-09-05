Первые матчи на новом стадионе в Екатеринбурге пройдут уже весной

В Екатеринбурге на реконструированном к чемпионату мира — 2018 Центральном стадионе весной следующего года пройдут три тестовых матча. Об этом заявил замминистра спорта России Павел Новиков.

По словам Новикова, планы еще не утверждены, но ориентировочно игры состоятся в марте и апреле. Какие команды сыграют на обновленной площадке и приедет ли на один из матчей сборная России по футболу, он уточнить не смог.

Гендиректор группы «Синара» Михаил Ходоровский заверил, что работы на Центральном стадионе, где состоятся четыре матча ЧМ-18, идут с опережением графика и закончатся в конце этого года. Замминистра Павел Новиков на это заметил, что Екатеринбург — «самый успешный город в отношении подготовки к чемпионату мира по футболу». «У нас такого давно не было, чтобы мы перевыполняли график, осваивали вовремя средства и даже немного экономили. Здесь очень ответственно относятся к подготовке. Все на очень высоком уровне», — заявил замглавы министерства.

7 сентября готовность объектов Екатеринбурга к ЧМ-2018 в очередной раз должна будет проверить комиссия ФИФА.

Фото: Global Look Press

Источник: Znak.com

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»