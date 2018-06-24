Первую тренировку Леонида Слуцкого в «Витессе» посетили 2 тысячи болельщиков

Леонид Слуцкий приступил к работе с ФК «Витесс». Сегодня российский специалист Леонид Слуцкий провел первую тренировку в качестве главного тренера голландского клуба.
За открытым занятием команды с трибун наблюдали 2 тыс. зрителей.
Это тренировочное занятие также стало первым и для ассистента Слуцкого Олега Яровинского.
https://twitter.com/MijnVitesse/status/1010848486798036997/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.championat.com%2Ffootball%2Fnews-3471753-za-pervoj-trenirovkoj-sluckogo-v-vitesse-nabljudali-2-tys-bolelschikov.html
Еще один ассистент главного тренера Эдвард Стюринг сопровождал занятие комментариями для болельщиков, рассказывая подробнее о тренирующихся на поле футболистах.
Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ФК «Витесс»