Первую тренировку Леонида Слуцкого в «Витессе» посетили 2 тысячи болельщиков

Леонид Слуцкий приступил к работе с ФК «Витесс». Сегодня российский специалист Леонид Слуцкий провел первую тренировку в качестве главного тренера голландского клуба.

За открытым занятием команды с трибун наблюдали 2 тыс. зрителей.

Это тренировочное занятие также стало первым и для ассистента Слуцкого Олега Яровинского.

https://twitter.com/MijnVitesse/status/1010848486798036997/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.championat.com%2Ffootball%2Fnews-3471753-za-pervoj-trenirovkoj-sluckogo-v-vitesse-nabljudali-2-tys-bolelschikov.html

Еще один ассистент главного тренера Эдвард Стюринг сопровождал занятие комментариями для болельщиков, рассказывая подробнее о тренирующихся на поле футболистах.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Витесс»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»