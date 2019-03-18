Первая осечка «Ювентуса», миланское дерби и волшебник Месси. Главные матчи воскресенья в топ-5 европейских лиг.

Хет-трик и новые рекорды капитана «Барселоны», поражение Сарри в Ливерпуле, встреча «ПСЖ» с «Марселем». Еженедельник «Футбол» — о самых ярких матчах воскресенья.
1. «Ювентус» потерпел поражение от «Дженоа». Проигрыш в Генуе стал для туринского клуба первым в текущем розыгрыше чемпионата Италии. В этой игре «бьянконери» были вынуждены обойтись без Криштиану Роналду, в прошлый вторник почти собственноручно выбившего мадридский «Атлетико» из розыгрыша Лиги чемпионов. Отсутствие португальца стало критичным — «Ювентус» не сумел забить сам, а ближе к концу матча пропустил от Стураро, ранее не пригодившегося туринцам, и нестареющего Горана Пандева. Едва ли это повлияет на чемпионские шансы «Юве», но о втором за 10 лет сезоне без поражений придется забыть.
⏱ RISULTATO FINALE#GenoaJuventus 2⃣-0⃣
🔴🔵 🏆 #SerieATim pic.twitter.com/kUClmAgeNF
— Genoa CFC (@GenoaCFC) March 17, 2019
2. Миланское дерби осталось за «Интером». В этом сезоне оба миланских клуба ведут борьбу не только за место в Лиге чемпионов, но и за медали итальянского первенства, что с самыми титулованными клубами Италии (после «Ювентуса») в последнее время случается далеко не каждый год. Как и положено derby di Milano, матч выдался на редкость ярким и богатым на события. Оба клуба имели примерно равные шансы на победу, а одним из запоминающихся моментов стало отмененное удаление защитника «россонери» Конти после фола на Лаутаро Мартинесе, превратившееся в желтую карточку после просмотра видеоповтора. Впрочем, главный тренер «Интера» Лучано Спалетти не согласился с изменением решения арбитра, причем настолько бурно, что сам был удален со скамейки запасных. Матч с учетом всех остановок длился почти 2 часа, соперники забили 5 голов на двоих, а победным для «нерадзурри» стал удар с пенальти того самого Мартинеса, принесший «Интеру» важную победу и статус королей Милана на ближайшие полгода.
90' + 7' FINITAAAAAAAAAA
L'INTER VINCE IL DERBY 2-3!
THE WALL HAS FALLEN!
🖤💙 MILANO SIAMO NOI#GOT pic.twitter.com/eYksUxhK7V
— Inter (@Inter) March 17, 2019
3. В противостоянии столицы и провинции победил «ПСЖ». В общем-то, в этом нет ничего удивительно, парижане и провансальцы в данный момент находятся в несопоставимых весовых (а лучше сказать -финансовых) категориях. Но для болельщиков «Марселя» победа любимой команды над толстосумами из Парижа всегда является делом принципа, и мотивация марсельских игроков на матчи с «ПСЖ» также особенная. Но в этот раз клуб с юга Франции не смог ничего противопоставить уже готовым примерить чемпионские медали хозяевам поля. Лучший бомбардир Лиги 1 Килиан Мбаппе снова пополнил свой счет, а победный гол забил сделавший дубль Ди Мария, провансальцы сумели ответить только одним забитым мячом в исполнении Валера Жермена. «Марсель» смог порадовать своих болельщиков только взятым в добавленное время матча Стивом Манданда пенальти.
⏱ Fin de match I #PSGOM 3️⃣-1️⃣
Nos olympiens s’inclinent face à Paris.
🔜Prochain match face à Angers. pic.twitter.com/HgMehqXJaw
— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 17, 2019
4. «Эвертон» победил «Челси». Лондонцев по прежнему трясет: проиграв отнюдь не блещущему в этом сезоне «Эвертону», «синие» откатились за пределы лигочемпионской четверки. Победный гол забил Гилфи Сигурдссон, обновивший собственный рекорд по количеству мячей за сезон в чемпионате Англии, причем сделал это после незабитого пенальти — вратарь «Челси» Кепа потащил ударс «с точки». но мяч отлетел прямо к Сугурдссону, со второй попытки таки поразившему ворота. «Ириски» немного улучшили свои позиции в турнирной таблице, хотя и не претендуют даже на Лигу Европы, а главный тренер лондонского клуба Маурицио Сарри, похоже, стал еще на шаг ближе к увольнению.
FT. What a win at Goodison! 🙌 #EFCmatchday pic.twitter.com/yOP6Jydmpj
— Everton (@Everton) March 17, 2019
5. «Барселона» разгромила «Бетис». Казалось бы, банальное событие для чемпионата Испании. Кого не громила «Барселона»? Этой участи порой не избегает даже прославленный королевский клуб из Мадрида. Но матч в Севилье стал бенефисом одного из лучших (по мнению некоторых, просто лучшего) футболиста современности — Лионеля Месси. Аргентинец лишился окладистой бороды, но умение делать игру осталось при нем — капитан каталонцев выбил хет-трик, а первый гол и вовсе стал произведением искусства. Получив право на штрафной удар, Месси с 23 метров послал мяч точно в верхний угол ворот «бетикос». Довершил разгром севильской команды Луис Суарес, и «Барселона» стал еще ближе к чемпионству. А напоследок немного статистики: Месси стал абсолютным рекордсменом по количеству побед в футболке «Барсы» (477), обойдя экс-капитана каталонцев Хави, а также побил рекорд по количеству голов в европейских чемпионатах (предыдущий принадлежал венгерскому нападающему Имре Шлоссеру).
⏰ It's all over … what a performance!
🔵🔴 Betis 1 (Loren) Barça 4 (Messi 3, Suárez)
💪😍 #BetisBarça pic.twitter.com/W1zwLqXLDV
— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 17, 2019