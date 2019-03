Первая осечка «Ювентуса», миланское дерби и волшебник Месси. Главные матчи воскресенья в топ-5 европейских лиг.

Хет-трик и новые рекорды капитана «Барселоны», поражение Сарри в Ливерпуле, встреча «ПСЖ» с «Марселем». Еженедельник «Футбол» — о самых ярких матчах воскресенья.

1. «Ювентус» потерпел поражение от «Дженоа». Проигрыш в Генуе стал для туринского клуба первым в текущем розыгрыше чемпионата Италии. В этой игре «бьянконери» были вынуждены обойтись без Криштиану Роналду, в прошлый вторник почти собственноручно выбившего мадридский «Атлетико» из розыгрыша Лиги чемпионов. Отсутствие португальца стало критичным — «Ювентус» не сумел забить сам, а ближе к концу матча пропустил от Стураро, ранее не пригодившегося туринцам, и нестареющего Горана Пандева. Едва ли это повлияет на чемпионские шансы «Юве», но о втором за 10 лет сезоне без поражений придется забыть.

2. Миланское дерби осталось за «Интером». В этом сезоне оба миланских клуба ведут борьбу не только за место в Лиге чемпионов, но и за медали итальянского первенства, что с самыми титулованными клубами Италии (после «Ювентуса») в последнее время случается далеко не каждый год. Как и положено derby di Milano, матч выдался на редкость ярким и богатым на события. Оба клуба имели примерно равные шансы на победу, а одним из запоминающихся моментов стало отмененное удаление защитника «россонери» Конти после фола на Лаутаро Мартинесе, превратившееся в желтую карточку после просмотра видеоповтора. Впрочем, главный тренер «Интера» Лучано Спалетти не согласился с изменением решения арбитра, причем настолько бурно, что сам был удален со скамейки запасных. Матч с учетом всех остановок длился почти 2 часа, соперники забили 5 голов на двоих, а победным для «нерадзурри» стал удар с пенальти того самого Мартинеса, принесший «Интеру» важную победу и статус королей Милана на ближайшие полгода.

THE WALL HAS FALLEN!

3. В противостоянии столицы и провинции победил «ПСЖ». В общем-то, в этом нет ничего удивительно, парижане и провансальцы в данный момент находятся в несопоставимых весовых (а лучше сказать -финансовых) категориях. Но для болельщиков «Марселя» победа любимой команды над толстосумами из Парижа всегда является делом принципа, и мотивация марсельских игроков на матчи с «ПСЖ» также особенная. Но в этот раз клуб с юга Франции не смог ничего противопоставить уже готовым примерить чемпионские медали хозяевам поля. Лучший бомбардир Лиги 1 Килиан Мбаппе снова пополнил свой счет, а победный гол забил сделавший дубль Ди Мария, провансальцы сумели ответить только одним забитым мячом в исполнении Валера Жермена. «Марсель» смог порадовать своих болельщиков только взятым в добавленное время матча Стивом Манданда пенальти.

4. «Эвертон» победил «Челси». Лондонцев по прежнему трясет: проиграв отнюдь не блещущему в этом сезоне «Эвертону», «синие» откатились за пределы лигочемпионской четверки. Победный гол забил Гилфи Сигурдссон, обновивший собственный рекорд по количеству мячей за сезон в чемпионате Англии, причем сделал это после незабитого пенальти — вратарь «Челси» Кепа потащил ударс «с точки». но мяч отлетел прямо к Сугурдссону, со второй попытки таки поразившему ворота. «Ириски» немного улучшили свои позиции в турнирной таблице, хотя и не претендуют даже на Лигу Европы, а главный тренер лондонского клуба Маурицио Сарри, похоже, стал еще на шаг ближе к увольнению.

FT. What a win at Goodison! 🙌 #EFCmatchday pic.twitter.com/yOP6Jydmpj

5. «Барселона» разгромила «Бетис». Казалось бы, банальное событие для чемпионата Испании. Кого не громила «Барселона»? Этой участи порой не избегает даже прославленный королевский клуб из Мадрида. Но матч в Севилье стал бенефисом одного из лучших (по мнению некоторых, просто лучшего) футболиста современности — Лионеля Месси. Аргентинец лишился окладистой бороды, но умение делать игру осталось при нем — капитан каталонцев выбил хет-трик, а первый гол и вовсе стал произведением искусства. Получив право на штрафной удар, Месси с 23 метров послал мяч точно в верхний угол ворот «бетикос». Довершил разгром севильской команды Луис Суарес, и «Барселона» стал еще ближе к чемпионству. А напоследок немного статистики: Месси стал абсолютным рекордсменом по количеству побед в футболке «Барсы» (477), обойдя экс-капитана каталонцев Хави, а также побил рекорд по количеству голов в европейских чемпионатах (предыдущий принадлежал венгерскому нападающему Имре Шлоссеру).

⏰ It's all over … what a performance!

🔵🔴 Betis 1 (Loren) Barça 4 (Messi 3, Suárez)

💪😍 #BetisBarça pic.twitter.com/W1zwLqXLDV

— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 17, 2019