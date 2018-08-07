Переход Луки Модрича в «Интер» зависит от встречи с Флорентино Пересом

Автор: Евгений Морозов 0

В ближайшее время полузащитник «Реала» Лука Модрич проведет встречу с президентом клуба Флорентино Пересом. На ней решиться судьба.

Хорватскому футболисту нравится вариант с «Интером», он заявит об этом на встрече с Пересом. Модрич будет давить на джентльменское соглашение с функционером об уходе в другой клуб.

Будущее Модрича зависит от беседы с Пересом. Если испанец согласится, что между ним и Модричем была договоренность, в переговоры вступит «Интер».

Фото: Global Look Press
Источник: сайт Джанлуки ди Марцио

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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