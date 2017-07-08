Себастьян Дриусси перешел в «Зенит»

«Зенит» продолжает усиление состава перед началом нового сезона. Сегодня было объявлено о трансфере Себастьяна Дриусси.

Нападающий аргентинского «Ривер Плейта» подписал с сине-бело-голубыми контракт на 4 года. О финансовой составляющей перехода не сообщается.

21-летний форвард выступал за основную команду «Ривер Плейта» с 2013 года. За это время игрок побеждал в Кубках Либертадорес, Южноамериканском кубке, Суперкубке Южной Америки, чемпионате и Кубке Аргентины.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Зенит»