Себастьян Дриусси перешел в «Зенит»

Автор: Дмитрий Темников 0

«Зенит» продолжает усиление состава перед началом нового сезона. Сегодня было объявлено о трансфере Себастьяна Дриусси.

Нападающий аргентинского «Ривер Плейта» подписал с сине-бело-голубыми контракт на 4 года. О финансовой составляющей перехода не сообщается.

21-летний форвард выступал за основную команду «Ривер Плейта» с 2013 года. За это время игрок побеждал в Кубках Либертадорес, Южноамериканском кубке, Суперкубке Южной Америки, чемпионате и Кубке Аргентины.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ФК «Зенит»

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