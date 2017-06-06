Сеад Колашинац перешел из «Шальке» в «Арсенал»

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Сеад Колашинац, Шальке, Германия

«Арсенал» объявил о трансфере левого защитника «Шальке» Сеада Колашинаца. Босниец перешел в лондонский клуб в качестве свободного агента.

23-летний футболист сборной Боснии и Герцеговины перешел в лондонский клуб на правах свободного агента и подписал долгосрочный контракт. «Арсенал» предложил Колашинацу зарплату 140 тысяч евро в неделю.

Колашинац – воспитанник «Шальке». Он выступал за первую команду с 2012 года.

В прошлом сезоне боснийский защитник провел 25 матчей в Бундеслиге за Шальке, в которых забил 3 гола и сделал 5 ассистов.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Арсенала»

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