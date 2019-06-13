«Переправа». Третий день. В финал – вопреки обстоятельствам

В решающем матче турнира в Саранске встретятся сборная «Запада», которой первое место в группе принес удачный результат встречи конкурентов, и юношеская сборная России U-20, завоевавшая это право в игре, начавшейся для нее обескураживающе.

Групповой этап Кубка ПФЛ «Переправа» завершился двумя драматичнейшими матчами. «Восток» забил два гола за минуту, но не смог удержать преимущество и выйти в финал, а юношеская сборная России U-20 проявила характер, добившись нужного результата после очередной проблемы на последнем рубеже.

ЦЕНТР — ВОСТОК — 3:2 (1:0)

Судьи: Карпов (Петрозаводск), Крюков (Саранск), Мухин (Саранск).

ЦЕНТР: 16. Григорян, 2. Жумабеков, 12. Головня, 18. Евдокимов, 3. Малахов, 11. Леонов (17. Иваньков, 90), 6. Устинов (4. Михайлов, 46), 13. Переверзев (7. Суханов, 55), 15. Баранов (5. Боровков, 89), 14. Оленев (8. Турсунов, 64), 9. Мещеряков (10. Лаврищев, 46).

ВОСТОК: 1. Еременко, 2. Орлов (8. Берковский, 46), 3. Усов, 6. Большунов, 9. Бурюкин (5. Сафронов, 67), 10. Анциферов (7. Шлеермахер, 72), 11. Копаев, 12. Васильев (13. Антипов, 46), 15. Корбут, 17. Тарабанов, 18. Марков.

Голы: Оленев, 41 (1:0). Бурюкин, 53 (1:1). Большунов, 55 (1:2). Суханов, 58 (2:2). Корбут, 62, автогол (3:2).

Предупреждения: Орлов, 21. Баранов, 63. Большунов, 66. Берковский, 71. Михайлов, 76. Корбут, 90.

В заключительном матче группы А мотивация должна была быть выше у «Востока», ведь он сохранял шансы на выход в финал. Зато «Центр» имел день для подготовки к этой встрече. Сочетание этих факторов вместе с прохладной, в отличие от предыдущих дней, погоды привели к результативному матчу. Хотя началась игра уже привычно спокойно – опасных моментов было мало, соперники внимательно действовали в обороне и не рисковали идти вперед большими силами. Все перевернул гол полузащитника «Центра» Александра Оленева («Химки-М»). На 40-й минуте он воспользовался неразберихой в защите «Востока», открыл счет и предопределили ход второго тайма.

После перерыва команды выдали отрезок в стиле вечерних матчей «Переправы». С 54-й по 57-ю минуты было забито три мяча! Сначала очень точно в дальний угол пробил полузащитник «Иртыша» Илья Бурюкин – 1:1. Тут же не менее качественный удар после быстрой и четкой комбинации нанес хавбек «Сахалина» Даниил Большунов – и вот уже «Восток» ведет со счетом, выводящим его в финал. Однако всего через три минуты красавец-гол удается уже «Центру». Полузащитник «Калуги» Николай Суханов подкараулил отскок и с лета из-за пределов штрафной отправил мяч в ближнюю девятку – 2:2!

Чувствовалось, что это не окончательный результат. Неожиданным стало только то, что решающий мяч влетел в ворота от защитника. Евгений Корбут из «Сибири» попытался прервать опасный прострел, но стал автором автогола… У «Востока» было еще полчаса, чтобы спасти матч и побороться за финал, но еще раз перевернуть игру команде Сергея Вылежанина не удалось. «Центр» победил и подарил таким образом пропуск в решающий матч «Переправы»-2019 своим обидчикам – сборной группы «Запад». Финальные матчи турнира пройдут в субботу. «Центр» сыграет за 3-е место, «Восток» – за 5-е.

РОССИЯ U-20 — ЮГ — 2:0 (2:0)

Судьи: Шишкин (Тамбов), Равилов (Саранск), Перегудин (Саранск).

РОССИЯ U-20: 1. Сысуев, 2. Каккоев, 4. Мартынов, 5. Горшков, 6. Лелюхин, 11. Лесовой (22. Умаев, 90), 14. Маслов, 15. Черников, 18. Прудников (17. Капленко, 90), 20. Киселев (12. Гойло, 13), 21. Рыбчинский (24. Долгов, 66).

ЮГ: 1. Ямпольский, 2. Разживин (4. Ашуев, 67), 3. Ибрагимов, 5. Антонов, 7. Агаронян (9. Магомедов, 64), 8. Джумаев, 10. Погосов, 11. Ашев (15. Соловьев, 46), 13. Кадыкоев (12. Лесников, 46), 17. Козлов, 18. Белоусов (14. Катаев, 49).

Голы: Лесовой, 27 (1:0). Мартынов, 39 (2:0).

Предупреждения: Погосов, 26. Белоусов, 47. Соловьев, 54. Долгов, 75. Капленко, 90. Катаев, 90.

Удаление: Сысуев, 11.

Очевидным успехом стало решение организаторов Кубка ПФЛ «Переправа» включить в число участников турнира, наряду с молодежными (U-21) сборными территориальных групп второго дивизиона, юношескую сборную России U-20. Команда Михаила Галактионова вышла в финал, выдав на групповом этапе два очень ярких матча.

В первом туре национальная команда при счете 0:2 пропустила гол с чужой половины поля от вратаря сборной группы «Урал-Приволжье», но чуть не отыгралась. 2:3 – тот курьезный мяч оказался решающим. Это поражение сильно ударило по самолюбию лучших молодых игроков страны, и на второй матч – против «Юга» – сборная России вышла с невероятным настроем на победу. Она просто прижала соперника к своим воротам, в первые десять минут заработала несколько угловых, опасно атаковала, но вместо гола получила… красную карточку. И вновь главным действующим лицом стал голкипер: Николай Сысуев за пределами штрафной с нарушением прервал опасную контратаку и был удален за «фол последней надежды».

Полузащитник Геннадий Киселев уступил место на поле вратарю Никите Гойло, но в остальном сборная России будто не заметила потери бойца. В меньшинстве она продолжила играть столь же активно и в итоге еще в первом тайме забила два гола. Даниил Лесовой на 27-й минуте буквально занес головой мяч в сетку, а на 39-й Илья Мартынов точно пробил после навеса с углового. Именно победа с разницей в два мяча и требовалась подопечным Галактионова, чтобы выйти в финал «Переправы»-2019. Во втором тайме национальная команда перестроилась, сыграла строго по счету, почти не допустила угроз своим воротам и сумела довести дело до необходимого результата.

«Качеством игры сложно быть довольным, мы были в меньшинстве, и больше шла силовая, характерная игра – с единоборствами, с агрессией. Но надо отдать должное команде, которая смогла забить нужные мячи и победить. Мы увидели правильную реакцию на прошедшую игру. Команда вышла с совершенно другим посылом, и нас это не может не радовать», – сказал после матча Михаил Галактионов.

В финале Кубка ПФЛ «Переправа» Россия U-20 сыграет со сборной группы «Запад». За третье место поспорят «Урал-Приволжье» и «Центр». В матче за 5-е место сойдутся «Юг» и «Восток». Все эти игры пройдут в субботу, 15 июня.

Турнирная таблица

Группа А

КОМАНДА И О В Н П М 1 РОССИЯ U-20 2 3 1 0 1 4-3 (+1) 2 УРАЛ-ПРИВОЛЖЬЕ 2 3 1 0 1 6-6 (0) 3 ЮГ 2 3 1 0 1 4-5 (-1) Группа Б КОМАНДА И О В Н П М 1 ЗАПАД 2 4 1 1 0 1-0 (+1) 2 ЦЕНТР 2 3 1 0 1 3-3 (0) 3 ВОСТОК 2 1 0 1 1 2-3 (-1)

Фото: ПФЛ

Источник: еженедельник «Футбол»