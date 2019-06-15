«Переправа». Турнир выиграла сборная группы «Запад»

Сборная группы «Запад» – победитель Кубка ПФЛ «Переправа» 2019 года! В решающем матче Запад обыграл сборную России U-20 со счетом 2:1.

Выдержав натиск национальной команды, представители ПФЛ четко воспользовались своими шансами и забили два гола на 49-й и 73-й минутах. В самом конце второго тайма сборная России отыграла один мяч (отличился, кстати, лучший игрок группы «Запад» ОЛИМП – Первенства ПФЛ сезона-2018/19 Александр Долгов), но на большее ее уже не хватило.

Первый трофей возрожденного турнира «Переправа» достается группе «Запад»!

ЗАПАД — РОССИЯ U-20 — 2:1 (0:0) ЗАПАД: 16. Ребров, 18. Масальский, 12. Тарасов, 4. Меркотан (6. Хохлов, 64), 15. Каракоз, 5. Ботака-Иобома, 11. Кузин, 14. Ежов, 8. Рябоконь (3. Корольков, 89), 9. Дмитрюк (17. Каптилов, 71), 13. Киреев (2. Ушатов, 85). РОССИЯ U-20: 12. Гойло, 2. Каккоев, 3. Скроботов, 5. Горшков, 6. Лелюхин, 9. Игнатов (8. Махатадзе, 46), 11. Лесовой, 14. Маслов, 17. Капленко, 18. Прудников (24. Долгов, 46), 20. Киселев (21. Рыбчинский, 46). Голы: Меркотан, 49 (1:0). Киреев, 73 (2:0). Долгов, 90 (2:1). Предупреждения: Киселев, 35. Тарасов, 64. Хохлов, 86. Каптилов, 90. Судьи: Холин (Майкоп), Равилов (Саранск), Крюков (Саранск). Фото: ПФЛ

Источник: еженедельник «Футбол»