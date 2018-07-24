Переговоры «Монако» и Александра Головина находятся в продвинутой стадии

Французский футбольный клуб «Монако» ведет переговоры с полузащитником ЦСКА и сборной России Александром Головиным. Монегаски сделали официальное предложение армейцам и российскому полузащитнику.

В то же время Александр Головин по-прежнему интересен лондонскому «Челси» и туринскому «Ювентусу». Изначально итальянский клуб считался фаворитом в борьбе за игрока.

В прошедшем сезоне 22-летний полузащитник ЦСКА принял участие в 27 матчах российской Премьер-Лиги, в которых отметился 5 голами и 3 результативными передачами. На чемпионате мира–2018 Головин в составе сборной России дошел до стадии 1/4 финала. В 4 играх мундиаля он забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: RMC Sport

