Пьер-Эмерик Обамеянг: «Мы ладим с Ляказеттом, на поле между нами возникает искра»

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал об игре в связке с форвардом Александром Ляказеттом. Нападающий сборной Габона играет за «канониров» с января 2018 года.

«Мы действительно ладим. Между нами возникает искра, когда мы на поле вместе.

Мы ищем друг друга, это было видно в воскресенье в матче с «Манчестер Сити», когда Ляказетт вышел на замену.

Если Ляказетт будет в центре, то я не против играть слева. Мы оба хотим быть максимально полезны команде.

Сложно проверить себя в матче с таким соперником, как «Манчестер Сити», они очень сильны. Мы должны сохранять позитивный настрой, работать над тем, что у нас получалось, и прибавлять во всем остальном.

Посыл тренера заключался в том, чтобы мы демонстрировали характер, действовали интенсивно, играли высоко и активно прессинговали. В этом стиле мы будем играть в этом сезоне», – сказал Обамеянг.

Фото: Global Look Press

Источник: AS