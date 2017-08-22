Пьер-Эмерик Обамеянг: «Если я хочу расти, то должен уйти из «Боруссии» этим летом»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг оценил вероятность ухода из клуба. Скорее всего, он покинет его этим летом.
«Я все еще думаю над тем, стоит ли мне уйти или нет. Я продолжаю задавать себе этот вопрос и не могу найти ответ.
Мне нужно время, чтобы все это обдумать. Если я хочу расти, то я однозначно должен уйти этим летом.
Мне 28, я должен расти дальше. Если я уйду, то туда, где буду играть на постоянной основе», – сказал Обамеянг.
Фото: Global Look Press
Источник: The Independent