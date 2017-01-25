Пепе хочет уехать к Мануэлю Пеллегрини в китайский «Хэбэй»

Испанские СМИ сообщают, что португальский защитник Пепе не захотел продлевать контракт с «Реалом». Игрок намерен уехать в Китай.

Пепе готов отказаться от нового контракта с «Реалом» и продолжить карьеру в китайской суперлиге , чтобы работать вместе с Мануэлем Пеллегрини. Ранее игрок и тренер уже работали вместе в «Реале».

В китайском клубе игроку предлагают зарплату размером в 15 миллионов евро в год.

В следующем месяце игроку будет уже 34, а со следующего сезона он станет свободным агентом и сможет вести переговоры с другими клубами.

Фото: Global Look Press

Источник: AS