Пепе хочет уехать к Мануэлю Пеллегрини в китайский «Хэбэй»

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Пепе

Испанские СМИ сообщают, что португальский защитник Пепе не захотел продлевать контракт с «Реалом». Игрок намерен уехать в Китай.

Пепе готов отказаться от нового контракта  с «Реалом» и продолжить  карьеру  в китайской суперлиге , чтобы работать вместе с Мануэлем Пеллегрини. Ранее игрок и тренер уже работали вместе в «Реале».

В китайском клубе игроку предлагают зарплату размером в  15 миллионов  евро в год.

В следующем месяце игроку будет уже 34, а со следующего сезона он станет свободным агентом и сможет вести переговоры с другими клубами.

Фото: Global Look Press
Источник: AS

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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