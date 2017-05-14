Пепе будет получать в «Интере» пять миллионов евро в год

Автор: Евгений Морозов 0

Пепе

Защитник «Реала» Пепе подпишет в межсезонье двухлетний контракт с «Интером» с возможностью продления еще на один сезон. Зарплата игрока обороны в Италии составит пять миллионов евро в год.

Накануне итальянские и испанские источники распространили информацию о том, что 34-летний португалец определился с местом продолжения карьеры.

Срок контракта Пепе с «Реалом» заканчивается 30 июня. Таким образом, он перейдет в «Интер» на правах свободного агента.

«Реал» предлагал защитнику остаться, подписав однолетний контракт, однако Пепе рассчитывал на двухлетнее соглашение, поэтому отклонил вариант со своим нынешним клубом.

Также Пепе отказался уезжать в китайскую суперлигу.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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