Пеп Гвардиола: «Я хотел играть в «Арсенале» Венгера, говорил, что могу ему помочь»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола вспомнил, как он пытался попасть в состав «Арсенала», когда был футболистом. Сегодня «Манчестер Сити» и «Арсенал» встретятся в финале Кубка английской лиги.

«Я хотел бы проиграть за Венгера. Я звонил ему, чтобы пройти собеседование, и Арсен пригласил меня к себе домой. Он был очень добр.

Я сказал, что моя мечта – играть в премьер-лиге, что я хотел бы играть в команде Венгера, что, по моим ощущения, могу ему помочь. Возможно, это было слегка высокомерно. Но у Арсена была его команда, и он ответил, что места в составе нет.

Я совершенно все понял. Но мне бы хотелось поиграть под его руководством. Это было невозможно, так что никаких проблем по этому поводу.

Венгеру нравится тип футболистов, который характеризуется классом и почтительным отношением к мячу. Мне эти характеристики тоже очень импонируют. Если про «Манчестер Сити» говорят, что наша игра чуть напоминает стиль «Арсенала» последних 20 лет, то это хорошо для нас», – сказал каталонец.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports