Павел Яковлев продолжит карьеру в «Крыльях Советов»

Нападающий махачкалинского «Анжи» Павел Яковлев близок к переходу в другой российский клуб. Об этом сообщают отечественные СМИ.

По некоторым данным, в ближайшее время 25-летний футболист станет игроком самарских «Крыльев Советов». Стороны уже согласовали условия соглашения. Ранее Павел выступал в «Крыльях» на правах аренды с 2010 по 2012 годы.

В «Анжи» форвард перешел летом 2016 года из «Спартака». За дагестанский клуб Яковлев сыграл 3 матча и результативными действиями не отметился.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Чемпионат»