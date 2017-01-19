Павел Яковлев продолжит карьеру в «Крыльях Советов»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Нападающий махачкалинского «Анжи» Павел Яковлев близок к переходу в другой российский клуб. Об этом сообщают отечественные СМИ.

По некоторым данным, в ближайшее время 25-летний футболист станет игроком самарских «Крыльев Советов». Стороны уже согласовали условия соглашения. Ранее Павел выступал в «Крыльях» на правах аренды с 2010 по 2012 годы.

В «Анжи» форвард перешел летом 2016 года из «Спартака». За дагестанский клуб Яковлев сыграл 3 матча и результативными действиями не отметился.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Чемпионат»

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