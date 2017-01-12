Пауло Дибала: «Я очень счастлив в «Юве», в течение нескольких дней обсудим мой контракт»

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Пауло Дибала

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал о том, что хотел бы остаться в своем нынешнем клубом на долгое время. Мечта аргентинца — пойти по стопам великого Алессандро Дель Пьеро.

«Никто не говорил мне о трансферных предложениях. Мне нравится карьера Дель Пьеро. Я очень счастлив в «Юве», и мой агент прибудет сюда через несколько дней, чтобы поговорить с клубом относительно нового контракта. Я думаю только о «Ювентусе», я буду решать, где выступать. Только это имеет значение.

Мне всего 23 года, мне необходимо улучшаться во многих аспектах, в том числе это касается физических параметров и игры правой ногой. Мне нравится роль треквартисты, поскольку Аллегри дает мне достаточное пространство, я могу показать свой класс на данной позиции», – сказал Дибала.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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Вадим Павлов

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