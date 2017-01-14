Партнеры Диего Косты по «Челси» посоветовали игроку извиниться за ссору с Антонио Конте

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Коста

Стали известны новые подробности конфликта между нападающим «Челси» Диего Костой и главным тренером клуба Антонио Конте. Футболисты команды встали на сторону итальянского специалиста.

Партнеры испанца считают, что Коста должен извиниться перед Конте за свое поведение в последнее время. По мнению игроков, для Диего главное на данный момент — выкладываться в каждой игре за «Челси» как минимум до конца сезона.

На этой неделе появились сообщения о том, что 28-летний форвард «синих» не появлялся на тренировках команды три дня подряд. Конте поссорился с футболистом и заявил: «Езжай в Китай».

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph

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Дмитрий Темников
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