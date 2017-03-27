Пабло Сабалета: «При Гвардиоле мы смотрим много видео. Порой игрокам скучно смотреть видео каждый день»

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Пеп Гвардиола

Защитник «Манчестер Сити» Пабло Сабалета поделился мнением о методах работы Хосепа Гвардиолы. По его словам, игрокам бывает скучно. 

«Мы смотрим много видео. Я знаю, что порой некоторым игрокам немного скучно смотреть видео каждый день.

Но это здорово для тех, кто любит футбол и получает удовольствие от его просмотра. Я говорю о 20-25 минутах, не о видео на час-два.

Гвардиола всегда старается улучшить команду и игроков. Ему нравится, когда команда начинает разыгрывать мяч прямо от ворот, когда у игрока есть два-три варианта.

Он любит давать футболистам информацию и решения. То, как он готовится к играм, – фантастика», – сказал Сабалета.

Фото: Global Look Press
Источник:  Goal.com

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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