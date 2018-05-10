Отец Неймара попросил агента Пини Захави организовать его уход из «ПСЖ»

Неймар намерен покинуть «ПСЖ» в ближайшее трансферное окно. Французская пресса сообщает, что отец игрока провел на эту тему переговоры с известным агентом Пини Захави.

Пини Захави сыграл значимую роль при переходе Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» в прошлом году. Как стало известно, Неймар-старший прибыл в Париж в конце апреля, организовал встречу с Захави и попросил его помочь осуществить переход сына в другой клуб.

При этом известно, что футболист не планирует переезжать в Англию, не рассматривает переход в «Баварию» и исключает возвращение в «Барселону», так что, скорее всего, речь идет о переходе в мадридский «Реал».

Фото: Global Look Press

Источник: Liberation

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