Отец Лионеля Месси начал переговоры с «Манчестер Сити»

Отец суперзвезды Хорхе Месси провел переговоры о трансфере Лионеля в «Манчестер Сити». Сторону «горожан» представлял спортивный директор клуба Чики Бегиристайн.

По сообщению источника, стороны хотят, чтобы нападающий отработал текущий контракт с каталонским клубом, который истекает летом 2018 года, и перешел в команду Хосепа Гвардиолы совершенно бесплатно.

Накануне сообщалось, что Месси подписал новый контракт несколько дней назад. Об этом объявил президент «сине-гранатовых» Хосеп Бартомеу, однако официального подтверждения дано не было. До этого была информация, что игрок недоволен трансферной политикой клуба и думает о переходе в другую команду.

Фото: Global Look Press

Источник: The Sun

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