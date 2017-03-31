Основатель фонда DIS: «Бывший президент «Барселоны» подкупил отца Неймара»

Основатель крупного бразильского инвестиционного фонда DIS Делсир Сонда заявил, что отец Неймара в свое время получил взятку от бывшего президента «Барселоны» Сандро Роселя. Это было сделано для того, чтобы летом 2013 года состоялся переход бразильца в каталонский клуб.

«Неймар перешел в «Барселону», так как Росель подкупил его отца. Это особый вид коррупции, в которой мы обвиняем отца игрока. Сначала ему дали 10 млн евро, оформив это как ссуду. Сам Неймар подписал 17 документов и получал деньги от «Барселоны», будучи игроком «Сантоса». С этической точки зрения это некорректно», — заявил Делсир.

Компания DIS приобрела 40% прав на Неймара в 2009 году. Сейчас она обвиняет игрока, его отца и «Барселону» в том, что официально объявленная сумма трансфера бразильца из «Сантоса» в каталонский клуб была сильно занижена.

Неймар перешел в «Барселону» в 2013 году, сумма сделки составила приблизительно 57 млн евро.

Фото: Global Look Press

Источник: AS