Основатель академии «Атлетико» признался в сексуальных домогательствах к воспитанникам в 70-х

Автор: Евгений Морозов 0

Атлетико

«Атлетико» разорвал все отношения с основателем клубной академии Мануэлем Бринасом. Он оказался насильником.

88-летний испанец признался, что допускал сексуальные домогательства по отношению к воспитанникам в 1973-75 годах. Тогда он работал в академии скаутом и спортивным директором.

Клуб осудил его действия, отстранил от клуба и начал внутреннее расследование. В частности, Бринас принял участие в презентации Альваро Мораты при его переходе из «Челси».

Ранее Бринаса обвинили в домогательствах четыре выпускника школы «Атлетико».

Фото: Global Look Press
Источник: Football Espana

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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