Основатель академии «Атлетико» признался в сексуальных домогательствах к воспитанникам в 70-х

«Атлетико» разорвал все отношения с основателем клубной академии Мануэлем Бринасом. Он оказался насильником.
88-летний испанец признался, что допускал сексуальные домогательства по отношению к воспитанникам в 1973-75 годах. Тогда он работал в академии скаутом и спортивным директором.
Клуб осудил его действия, отстранил от клуба и начал внутреннее расследование. В частности, Бринас принял участие в презентации Альваро Мораты при его переходе из «Челси».
Ранее Бринаса обвинили в домогательствах четыре выпускника школы «Атлетико».
Фото: Global Look Press
Источник: Football Espana