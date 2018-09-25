«Оренбург» стал первым участником 1/8 финала Кубка России

Оренбуржцы обыграли барнаульское «Динамо». В следующем матче возможна встреча с ЦСКА.

Сегодня, 25 сентября 2018 года, «Динамо» Барнаул, выступающее в зоне «Восток» второго дивизиона ПФЛ, в 1/16 финала Кубка России, на домашнем стадионе встречалось с «Оренбургом». Матч завершился победой представителя Премьер-Лиги со счётом 2:0.

«Оренбург» стал первым из участников нынешнего розыгрыша Кубка России, вышедшим в 1/8 финала. На этой стадии турнира команда Владимира Федотова сыграет с победителем пары «Тюмень» — ЦСКА (Москва). Встреча запланирована на 10 октября 2018 года.

Фото: официальный сайт ФК «Оренбург»

Источник: Официальный сайт ФК «Оренбург»