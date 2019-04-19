Определились участники 1/2 финала Лиги Европы, на матче «Локомотива» и ЦСКА ожидается аншлаг, «Челси» продаст Эдена Азара за 100 млн евро. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 18 апреля.

1. Лига Европы. 1/4 финала. Ответные матчи. Результаты дня 

«Арсенал» победил у «Наполи», «Айнтрахт» забил два гола «Бенфике».

2. «Локомотив» продал все билеты на матч с ЦСКА

Московское дерби состоится 20 апреля.

3. Футболисты АПЛ будут бойкотировать социальные сети один день

Эта акция состоится в рамках борьбы с расизмом.

4.«Челси» готов продать Эдена Азара в «Реал»

Сумма предполагаемой сделки оценивается в 100 млн евро. 

5. «Кан» и «Анже» подозревают в проведении договорного матча

Матч между командами в рамках Лиги 1 состоялся 13 апреля и завершился победой «Анже» (1:0).

Фото: Global Look Press

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