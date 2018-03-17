Операция Александра Кокорина прошла успешно. Футболист пропустит около пяти месяцев

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин успешно перенес операцию в Риме. Восстановление будет длиться около пяти месяцев.

В течение ближайшего месяца 26-летний форвард будет проходить реабилитацию в Италии.

Сроки восстановления игрока составят около пяти месяцев. Таким образом, игрок пропустит ЧМ-2018.

Кокорин получил травму в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпциг». По итогам медосмотра у Александра был выявлен разрыв крестообразных связок колена.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Зенита»

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