Оливье Жиру: «Мой гол ударом скорпиона лучше, чем похожий гол Мхитаряна!»

Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру сравнил свой гол ударом скорпиона в ворота «Кристал Пэлас» и похожий гол полузащитника «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна в ворота «Сандерленда». Француз считает, что его гол лучше.

«На самом деле, в перерыве матча с «Пэлас» мой партнеры по команде дразнили меня и говорили, что гол Мхитаряна лучше! Просто с ума сойти, что два таких похожих гола были забиты на одной недели. Мне кажется, в этом есть определенное предназначение свыше.

Да, Генрих тоже все сделал здорово в том эпизоде, но я считаю, что мой гол лучше! А если серьезно, то это всего лишь наши разговоры и шутки из раздевалки, просто все мы были удивлены произошедшим», — сказал Жиру.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports