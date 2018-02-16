Олимпиада-2018. Сборная России по хоккею разгромила Словению

Сборная России по хоккею разгромила Словению на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Матч завершился со счетом 8:2 в пользу российской команды.

Группа А. 2-й тур.

Россия — Словения — 8:2 (2:0; 4:1; 2:1)

1:0 – Мозякин (Дацюк, Гусев) – 18:23 (5×4),

2:0 – Ковальчук (Яковлев, Андронов) – 18:45 (5×5),

3:0 – Барабанов (Григоренко, Калинин) – 26:00 (5×4),

4:0 – Каблуков (Ковальчук, Зуб) – 28:48 (5×5),

5:0 – Капризов (Гусев, Киселевич) – 30:02 (5×5),

5:1 – Муршак (Верлич, Куралт) – 33:31 (5×5),

6:1 – Ковальчук (Калинин, Андронов) – 37:16 (5×5),

7:1 – Капризов (Дацюк, Киселевич) – 41:15 (5×5),

8:1 – Капризов (Зуб, Гусев) – 47:12 (5×5),

8:2 – Панце (Саболич) – 59:27 (5×5).

Фото: Global Look Press

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