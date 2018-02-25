Олимпиада-2018. Никита Гусев стал лучшим бомбардиром, а Илья Ковальчук признан ценным игроком хоккейного турнира в Пхенчхане

Нападающий сборной России Никита Гусев стал лучшим бомбардиром олимпийского хоккейного турнира. А другого нападающего — Илью Ковальчука назвали самым ценным игроком (MVP).

В шести матчах Гусев записал на свой счет 12 (4+8) очков.

В финальном матче с Германией (4:3 ОТ) Гусев набрал 4 (2+2) балла. За 56 секунд до конца третьего периода он перевел игру в овертайм, сравняв счет.

Второе место в списке бомбардиров занял Кирилл Капризов, ставший автором победного гола в финале. На счету Капризова 9 (5+4) очков.

А Ковальчук в шести матчах набрал 7 (5+2) очков при показателе полезности «+5».

Для 34-летнего хоккеиста это были пятые Олимпийские игры.

Напомним, сегодня сборная России выиграла со счетом 4:3 у сборной Германии в финале ОИ-2018.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ОИ-2018