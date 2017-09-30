Олег Шатов полетел с «Зенитом» на матч с «Анжи»

Автор: Владимир Шевелев 0

Олег Шатов

24 футболиста «Зенита» отправились в Махачкалу на матч 12-го тура российской Премьер-Лиги с «Анжи». Обращает на себя внимание присутствие полузащитника Олега Шатова, который пропустил последние матчи «Зенита» из-за травмы.

Список игроков, отправившихся на матч, выглядит так: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков; Денис Терентьев, Максим Карпов, Игорь Смольников, Доменико Кришито, Эмануэль Маммана, Бранислав Иванович, Миха Мевля, Юрий Жирков, Александр Анюков; Матиас Краневиттер, Кристиан Нобоа, Кирилл Капленко, Леандро Паредес, Олег Шатов, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Эмилиано Ригони; Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Артём Дзюба, Дмитрий Полоз.

Матч «Анжи» — «Зенит» состоится на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске 1 октября, начало — в 19:00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press
Источник: ФК «Зенит»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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